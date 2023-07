Não há nenhuma figura pública que escape ao humor de Joana Marques, nem mesmo Catarina Furtado. A apresentadora anunciou esta quinta-feira, dia 27 de julho, o fim do casamento com João Reis e a comediante não hesitou em brincar com o assunto.

Readaptando o comunicado da apresentadora, Joana Marques esclareceu que o seu casamento com Daniel Leitão irá continuar. "Ao público que nos tem apoiado na nossa carreira e demonstrado carinho pela nossa vida em comum (apesar de termos sempre optado por manter a nossa intimidade longe dos holofotes) entendemos que devemos a atenção de vir comunicar que, após catorze anos de relação, vamos continuar juntos", começou por escrever a humorista.

"O Daniel e eu decidimos não seguir caminhos separados, apesar do nosso companheirismo e admiração mútua já terem tido melhores dias. Infelizmente continuaremos juntos, pelo menos até um de nós encontrar alguém melhor. Agradecemos que respeitem o nosso espaço, neste momento difícil. Joana e Daniel", concluiu, em tom de brincadeira.



© Instagram/Joana Marques