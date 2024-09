Catarina Furtado foi uma das protagonistas do podcast 'A Beleza das Pequenas Coisas', do jornalista Bernardo Mendonça, onde falou sobre a forma como a idade lhe trouxe mais sabedoria e onde falou abertamente sobre o fim do casamento com o ator João Reis, com quem esteve casada 18 anos.

A apresentadora afirmou que chegou a uma altura em que percebeu que seria "melhor namorada para o próximo namorado" do que estava a ser para o seu então companheiro.

"Tenho a noção clara de que errei muito, achando que não estava a errar, e que a culpa era só dele. E ele provavelmente achou o mesmo em relação a mim", admitiu, reconhecendo que Catarina e João são pessoas diferentes e se, até certo ponto isso os uniu, depois começou a afastá-los.

"Há 18 anos quando nos conhecemos, as nossas diferenças, imensas, foram íman. E foi paixão e depois foi amor, senão não tinha durado 18 anos. Dezoito anos depois as nossas diferenças imensas afastaram-nos", partilhou, acrescentando: "Às vezes as pessoas conseguem dar a mão e evoluírem de mão dada. Outras vezes estão a evoluir em caminhos separados que só estão a co-habitar na mesma casa, e não há mais cumplicidade”.

Apesar disso, a embaixadora da Boa Vontade Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP), diz que o fim do casamento "não foi um falhanço" e que terminou o relacionamento "a acreditar no amor".

Recorde-se que a apresentadora e o ator têm dois filhos em comum: Beatriz, de 18 anos, e João Maria, de 16.

