Assim como o 'Casa Feliz', também o 'Dois às 10' iniciou com recordações e homenagens a Nuno Graciano, que morreu inesperadamente esta quinta-feira, dia 7 de dezembro, aos 54 anos.

Entre a conversa com alguns ex-concorrentes que se cruzaram com o apresentador no 'Big Brother Famosos', Cláudio Ramos lembrou o dia em que recebeu uma chamada de Nuno Graciano.

"Mais ou menos em março deste ano, o Nuno liga-me e estava triste - estava triste quando conversa com a Maria Cerqueira Gomes. [...] Ele pede ajuda no sentido de [que] gostava de trabalhar. Fico muito orgulhoso de poder dizer isto, canalizamos imediatamente a conversa para as pessoas da direção, que depois logo se sentaram com ele e conversaram", contou.

"Depois visitou-nos e via-se nele entusiasmo", lembrou. "Ele fez o 'Somos Portugal', mas depois também estava a participar no 'TVI Extra'... Ele não estava com aquela ânsia de querer ter um programa seu. Ele queria só matar saudades disto", realçou depois, afirmando que "ninguém estava à espera que isto acontecesse".

