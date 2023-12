Nuno Graciano morreu esta quinta-feira, dia 7 de dezembro, aos 54 anos. A notícia inesperada levou a que a SIC fizesse uma alteração à programação para prestar uma homenagem ao apresentador.

Depois de ter sido recordada a entrevista ao 'Alta Definição', na manhã desta sexta-feira, dia 8 de dezembro, o 'Casa Feliz' começou com uma salva de palmas em homenagem a Nuno Graciano.

"Hoje é um dia triste e vamos começar de uma forma que não gostaríamos. Partiu um dos maiores comunicadores da televisão portuguesa, Nuno Graciano, a quem começo por pedir um enorme aplauso", disse Diana Chaves, apresentadora do programa.

"Foi com enorme tristeza que ontem o país recebeu a notícia da morte do apresentador de televisão e empresário Nuno Graciano, depois de ter sido internado na segunda-feira com um prognóstico reservado. O Nuno tinha 54 anos e é no programa 'Alta Definição' que recordamos agora algumas das suas palavras", acrescentou Diana Chaves, após a salva de palmas.

De seguida, recordaram alguns excertos da conversa que teve com Daniel Oliveira, mas não ficaram por aqui. O 'Casa Feliz' recebeu ainda a presença e chamadas de colegas e amigos que falaram com carinho do falecido apresentador.

Leia Também: Homenagens não param. A morte inesperada de Nuno Graciano