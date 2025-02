Hoje, dia 10 de fevereiro, é uma data muito especial para Diana Chaves. A filha da apresentadora, Pilar, completa 13 anos de vida. No programa 'Casa Feliz', João Baião - com quem partilha a apresentação do formato - afirmou com um enorme entusiasmo: "Faz 13 anos que esta grande mulher é mãe!"

Depois de receber uma salva de palmas dos presentes foi com um rasgado sorriso que a comunicadora notou que se tratava "do dia mais feliz da sua vida".

Recorde-se que Pilar é fruto do relacionamento de Diana Chaves com César Peixoto.

Veja aqui o momento.

Leia Também: Diana Chaves sobre nudez nos Grammys: "Até me dá vergonha alheia"