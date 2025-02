No programa 'Casa Feliz' desta terça-feira, dia 4, Diana Chaves e João Baião comentaram o polémico visual que Bianca Censori, mulher de Kanye West, usou na passadeira vermelha dos Grammy Awards. A arquiteta australiana chocou tudo e todos ao posar completamente nua, dando muito que falar.

"A mim o que me aflige é ver esta mulher super incomodada naquela situação, até me dá vergonha alheia", confessou Diana Chaves.

"Ela está sempre com um ar de sofrimento", realçou, palavras com as quais Baião concordou, questionando o porquê do rapper também não ter ido despido.

