Foram várias as pessoas que se juntaram ao 'Casa Feliz' numa homenagem a Nuno Graciano, que morreu esta quinta-feira, dia 7 de dezembro, aos 54 anos.

Entre as homenagens, o programa das manhãs da SIC recebeu um vídeo de Inês Rocha, a menina do Tio Careca que fazia parte do programa 'Contacto' quando tinha apenas quatro anos.

"Olá, Tio Careca! Honestamente, não sei como é que se começa um vídeo destes. Há pouco tempo tive a sorte de ser presentada com um vídeo feito por ti com muito amor. E este vídeo também é feito com muito amor e saudade. Pergunto porquê? Porque é que nos deixastes tão cedo?", começou por dizer.

"Vou ter tantas saudades dos nossos abracinhos, aqueles bons em que me apertavas e dizias que estava tudo bem. Apesar do nosso mundo não serem só coisas boas, temos de ser felizes, temos de correr atrás dos nossos sonhos. E eu vou continuar a correr atrás dos meus, por mim e por ti", acrescentou.

"E quero deixar também uma mensagem à família. Tenham muita força porque o que ele mais quereria era que nós fossemos todos muito felizes e que continuássemos os nossos caminhos. Por isso, muita força. Um grande beijinho e obrigada por tudo, Tio Careca", destacou de seguida, referindo, por fim, que Nuno Graciano "vai estar sempre no seu coração".

De recordar que antes de ter sido internado com "prognóstico reservado" na segunda-feira, dia 4 de dezembro, Nuno Graciano gravou um vídeo para surpreender Inês Rocha no programa 'Júlia'.

