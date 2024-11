Cerca de uma semana após a morte de Quincy Jones, Nicola Peltz Beckham prestou uma homenagem ao artista e prometeu tomar conta da filha do mesmo.

De "coração despedaçado", a mulher de Brooklyn Beckham lamentou ter de dizer "adeus" a Quincy Jones, mas sim um "até já".

"O legado que deixaste aqui na terra não é apenas a tua música de génio que tocou os corações de milhões de pessoas, mas as crianças mais lindas que criaste - a família Jones, a minha família. Sou muito grata por conhecer-vos. Quincy, nem acredito que tive a sorte de crescer com o teu amor, sabedoria, riso e luz. O brilho dos teus olhos combinava perfeitamente com o teu sorriso e iluminava este mundo. O teu humor era incomparável e fizeste-me rir", disse.

"Mais do que tudo, sinto falta de rir contigo. Amo-te tanto, vou sentir a tua falta todos os dias e todos os dias vou-me lembrar de ti através dos teus filhos incríveis. Prometo cuidar da Kenya para o resto da minha vida. Ela é a irmã que escolhi e tem a tua magia a correr nela", completou.