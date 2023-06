Morreu o ator português Luís Aleluia, aos 63 anos. A notícia foi dada na noite desta sexta-feira, 23 de junho, por Herman José.

"Soube da notícia agora. O querido Luís Aleluia foi distribuir gargalhadas para outra dimensão. Paz à sua alma. Era um homem bom, e um excelente comediante", escreveu o humorista na legenda de uma fotografia de ambos.

Vale lembrar que o papel mais icónico do artista foi a personagem Tonecas na série da RTP intitulada 'As Lições do Tonecas'.

[Notícia em atualização]