João Catarré já quebrou o silêncio sobre as notícias que surgiram no início desta semana sobre o seu estado de saúde. A agência que representa o ator, de 43 anos, emitiu esta terça-feira, 29 de agosto, o seguinte comunicado:

"O ator João Catarré lamenta, profundamente, as notícias falsas que, a seu respeito, têm vindo a público.

Agora, livre de perigo e em franca recuperação de um problema de saúde, agradece as inúmeras mensagens de solidariedade que recebe.

A Elite Lisbon, enquanto agência do ator, não tem mais nada a declarar sobre este assunto".

Saliente-se que, esta segunda-feira, circularam informações que davam conta de que o ator combatia uma leucemia e que o seu estado de saúde seria muito precário, estando a lutar pela vida, o que este comunicado vem agora desmentir.

De recordar ainda que no início deste mês, Flávio Furtado, apresentador do 'TVI Extra', revelou no programa de comentário social que Catarré tinha sido hospitalizado, não tendo, então, sido divulgados os motivos.

"Acabei de saber que uma pessoa por que tenho um grande carinho, que é o João Catarré, um grande ator e, sobretudo, um homem com um coração gigante, está a passar por uma fase menos boa da sua vida", afirmou Flávio Furtado na altura.

