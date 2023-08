João Catarré, um dos atores mais conhecidos da sua geração e que conta com uma carreira recheada de projetos, está de parabéns.

O artista já fez parte de várias produções televisivas, mas há uma em especial que ficará para sempre na memória dos portugueses, quando deu vida à personagem Pipo na série juvenil 'Morangos com Açúcar', da TVI.

Já há largos anos no mundo da representação, no seu currículo conta com novelas como 'Espírito Indomável', 'Remédio Santo', 'Belmonte', 'A Única Mulher' ou 'Terra Brava'. Atualmente continua no ar em 'Sangue Oculto', no papel de Tiago.

No que à vida pessoal diz respeito, em mês de maio assumiu a relação com Joana Pais de Brito, quando marcaram presença nos Prémios Sophia. O ator já esteve casado com Patrícia Candoso e tem uma filha, Francisca, que é fruto da relação com Sandra Santos.

Neste dia especial, reunimos algumas fotografias do ator para celebrar o seu 43.º aniversário.

De recordar que foi recentemente noticiado que João Catarré foi hospitalizado.

