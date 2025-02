Foi quando subiu ao palco nas comemorações do 32.º aniversário da TVI, na noite de sábado, dia 22 de fevereiro, junto de Cristina Ferreira, que foi revelado o regresso de João Catarré à estação.

"Para anunciar os primeiros prémios da noite, vou estar com alguém que fez parte da série com mais temporadas da história da TVI ['Morangos com Açúcar'] e que está de regresso a casa. Vejam se o reconhecem", disse Cristina Ferreira, antes de começarem a passar imagens de personagens interpretadas por João Catarré.

"O bom filho à casa torna. Bem-vindo, João Catarré", anunciou depois a apresentadora da TVI. "Temos que contar um segredo. Como ninguém podia saber que o João estava de regresso, ele em todos os alinhamentos foi o Cristiano Ronaldo. Há muita malta que hoje está à espera do Cristiano... É o João", acrescentou.

"Isto começou para mim [aqui na TVI] em 1999, estreei-me na novela 'Todo o Tempo do Mundo'. E aqui, realmente, tive todo o tempo do mundo para sonhar, para crescer e, principalmente, para me apaixonar por esta profissão que tanto gosto", começou por reagir o ator.

"[...] Neste momento, sinto que é um regresso à casa que nunca deixou de o ser. Mais do que um regresso, é um reencontro com as pessoas, com memórias e emoções que fazem parte de mim e da minha história. Portanto, obrigado à TVI por acreditar, por continuar a apostar na ficção nacional e por me receber uma vez mais de braços abertos. Obrigado", concluiu. Veja aqui.