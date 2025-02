Esta quarta-feira, 26 de fevereiro, João Catarré partilhou uma novidade com os seus seguidores de Instagram.

O ator anunciou que irá regressar aos palcos com a peça 'Tenho Um Papel Para Ti'. A estreia está prevista para o dia 10 de maio, no Teatro Sá da Bandeira, no Porto.

Pela primeira vez, João Catarré vai contracenar com a mulher, Joana Pais de Brito. Ao casal, juntam-se ainda Pedro Teixeira e Ana Guiomar.

Recorde-se que Joana Pais de Brito tinha abandonado o elenco da peça 'Escolhas', sendo substituída por Ana Brito e Cunha. Esta decisão deu que falar na imprensa, levando os representantes da atriz a emitir um comunicado.

Por seu turno, João Catarré - que pode ser atualmente visto na novela 'A Promessa', da SIC - revelou no dia 22 de fevereiro, na gala do 32.º Aniversário da TVI que iria regressar ao canal.