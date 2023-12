Júlio Magalhães é um dos maiores profissionais do jornalismo em Portugal, contudo, para que conseguisse tal reconhecimento, o comunicador teve de fazer vários sacrifícios ao longo da sua vida.

Natural do Porto, os seus dias foram passados sobretudo em Lisboa, pois é na capital que trabalha.

O jornalista abordou o assunto no programa 'Dois às 10', durante uma conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

"Vivi sempre em hotéis, adoro hotéis. Agora como venho todas as semanas é mais difícil estar num hotel", afirmou, notando que "está sempre sozinho".

"A vida cá em Lisboa é diferente da vida no Porto. No Porto vivemos mais juntos, com amigos. Aqui é tudo muito longe, a cidade é maior. Não é melhor nem pior, é diferente", explica.

Ainda assim, e apesar de não deixar de sentir falta da família, Júlio confessa: "Já me habituei, faço isto há 24 anos".

Vale notar que Júlio Magalhães faz dupla com Sara Pinto no 'TVI Jornal' à hora de almoço.

Leia Também: A homenagem de Bárbara Bandeira a Sara Carreira em data especial