Depois de ter sido feita uma homenagem à amiga Sara Tavares no programa 'The Voice', Catarina Furtado esteve à conversa com Tânia Ribas de Oliveira através de uma videochamada.

Logo a abrir o programa 'A Nossa Tarde', Catarina Furtado falou, em lágrimas, da cantora que morreu este domingo, dia 19 de novembro, aos 45 anos. A artista estava internada no Hospital da Luz, em Lisboa. Lutava contra um tumor no cérebro desde 2009.

"O mais importante legado da Sara, para além da sua generosidade, elegância, do talento, do seu brilho, da sua luz, é a sua música. A Sara só foi feliz no palco. A Sara partiu cedo demais", começou por lembrar Catarina Furtado.

"A Sara tem músicas que são transformadoras, a Sara fala de amor, de fé. Aliás, foi a fé que a ajudou nesta partida", afirmou de seguida, partilhando depois que Sara Tavares "há muito tempo que já estava doente, mas nunca desistiu".

"Ia sempre compondo, escrevendo, porque nos últimos tempos ela já não conseguia comunicar através da palavra. A Sara era uma metáfora, era algodão doce", disse, lamentando a partida da cantora aos 45 anos e após "tantos anos de dor".

"A Sara fez canções de embalar absolutamente extraordinárias, fez músicas sobre o amor, o amor com Deus, o amor com a humanidade, o amor com as suas raízes. Fez essa proximidade que é um legado muito importante, nomeadamente com Cabo Verde mas não só", frisou.

De seguida, Catarina Furtado recordou a primeira vez que ouviu Sara Tavares, que foi "numa cassete". "Na altura foram uns amigos da escola secundária que fizeram uma 'vaquinha' porque ela não tinha nem idade, nem dinheiro para comprar a cassete. Na escola, na associação de estudantes, eles gravaram a Sara a cantar e depois trouxeram a cassete", contou.

"Estávamos a ouvir o casting do 'Chuvas de Estrelas' e ficamos completamente rendidos a uma voz que não conhecíamos a cara, mas que era de uma naturalidade. Não teve formação, não teve aulas, mas tinha o mundo dentro dela. Tinha o mundo bom dentro dela, o mundo que ela queria que fosse, que era um mundo muito generoso, muito mais humano. Ela era uma humanista", revelou, recordando que na altura "aldrabaram os regulamentos do concurso 'Chuva de Estrelas' para que ela pudesse participar". Sara Tavares tinha 15 anos na altura.

Catarina Furtado contou ainda que o prémio que Sara Tavares recebeu ao vencer o concurso da SIC foi para "recuperar a casa da avó".