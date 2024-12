Sónia Tavares partilhou com os seguidores como vai viver a quadra natalícia, já que perdeu a mãe no início do ano.

A acompanhar um vídeo onde está a cantar, a artista escreveu: "Vocês sabem que, eu e o Natal, e o Natal e eu, não somos amigos de infância e mudamos de passeio, quando nos vemos na rua", começou por dizer.

"E este ano, sem a Elisa, as ruas parecem tão largas, que acabamos por nem nos cruzar, apenas nos vislumbramos ao longe, muito ao longe. Nem sininhos irritantes, nem luzes mal amanhadas. Tudo me soa à professora do Charlie Brown."

"Mas se é para dar uma oportunidade ao amor, tudo bem, eu aceito, contem comigo. E, dou o braço a torcer, já que o senhor Natal também me 'obrigou' a passar por momentos tão bonitos quanto este que vos deixo aqui [interpreta a música 'White Christmas' no 'Circo de Natal'], gravado o ano passado com a minha Catarina Furtado. A música salva-me sempre", concluiu Sónia Tavares.

