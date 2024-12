Joana Marques protagonizou 'Desconfia', um espetáculo de humor em que personifica uma "coach de baixa performance" que deu a "maior palestra de desmotivação jamais feita em Portugal", de acordo com a sinopse da performance.

O espetáculo, que foi apresentado no Meo Arena e Superbock Arena, contou com convidados como Ricardo Araújo Pereira, Éder, Madalena Abecasis, Mafalda Ribeiro, Vasco Pereira Coutinho, Sónia Tavares, e Sara Norte - as duas últimas presentes num vídeo partilhado no Instagram este sábado, 21 de dezembro, de promoção à chegada do 'Desconfia' ao streaming.

"Ninguém faz nada sozinho. É (também) por isso que não acredito na auto-ajuda. Obrigada, equipa! Aos que aparecem neste vídeo (Sónia, Sara, Cláudio, Joana, David, Marília, Miguel) e aos que tiveram mais sorte. O espetáculo está disponível em desconfia.pt e em janeiro vai auto-destruir-se (em auto-destruição já acredito, vêem?)", lê-se na legenda do vídeo que conta com Sónia Tavares a ser alimentada com uvas à boca.

Veja tudo abaixo.