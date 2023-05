Aos cinco anos de idade, o príncipe Louis, filho mais novo do príncipe William e de Kate Middleton, é um dos membros da família real com mais admiradores. O motivo? As travessuras que faz em eventos oficiais como foi o caso da coroação do rei Carlos III.

O menino assistiu à cerimónia na Abadia de Westminster, sempre acompanhado pela irmã mais velha, a princesa Charlotte, e os pais, o príncipes de Gales.

Como era de esperar, o pequeno príncipe não conseguiu esconder expressões mais características.

Nas imagens da galeria poderá ver algumas delas.

