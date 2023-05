Hoje foi um dia marcante na vida do príncipe George. O filho mais velho do príncipe William e da princesa Kate Middleton tornou-se o mais jovem futuro rei a ter um papel numa coroação, uma vez que foi pajem real do avô, o rei Carlos III.

O príncipe, de nove anos, acompanhou o monarca ao longo da sua entrada pela Abadia de Westminster, assim que este saiu da carruagem real. As imagens deste momento poderão ser vistas na galeria.

Este é um dia histórico na família real britânica, que contou com a rainha Isabel II no trono durante 70 anos. Após a morte da monarca em setembro do ano passado, aos 96 anos, Carlos III subiu ao trono e hoje, dia 6 de maio, é coroado.

Neste momento, o príncipe William é o primeiro na linha de sucessão ao trono britânico, seguindo-se depois o filho mais velho, o pequeno príncipe George, de nove anos. Depois está em terceiro na linha de sucessão a princesa Charlotte e segue-se o príncipe Louis, ambos filhos de William e Kate Middleton.

Leia Também: Majestosa. O visual de Kate Middleton na coroação de Carlos III