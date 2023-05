Kate Middleton, princesa de Gales, encantou tudo e todos com o visual que elegeu para a coroação do rei Carlos III. A mulher do príncipe William surgiu com um vestido branco coberto com um manto real azul, com aplicações vermelhas e brancas.

Destacou-se ainda a tiara de louros que não passou despercebida.

Curiosamente, a princesa Charlotte, filha de Kate, usou uma tiara inspirada nesta peça.

Veja as imagens na galeria.

