O príncipe Harry era uma das presenças mais aguardadas na coroação do rei Carlos III. O filho mais novo do soberano surgiu sorridente e sozinho, uma vez que a mulher, Meghan Markle, ficou na Califórnia com os filhos, Archie e Lilibet.

Nas fotografias da galeria poderá ver o duque de Sussex na entrada para a Abadia de Westminster. Ao contrário do irmão, o príncipe William e dos restantes membros seniores da realeza, este não usou uniforme militar.

Este sábado, dia 6 de maio, é um dia histórico para o Reino Unido. A coroação de Carlos III aconteceu depois dos 70 anos de reinado da sua mãe, Isabel II, que morreu em setembro do ano passado.

Apesar de estar afastado da família real, Harry não deixou de marcar presença neste dia marcante, mesmo que sozinho.

