Carlos III, com 74 anos, e a rainha consorte Camila saíram do palácio num coche levado por seis cavalos, e são acompanhados no percurso por milhares de fãs da monarquia, até chegarem à Abadia cerca das 10:50.

O Rei Carlos III vai ser coroado na Abadia de Westminster, juntamente com a rainha consorte, Camila, numa cerimónia religiosa de duas horas, que deverá ter início às 11:00, e à qual assistem cerca de 2.000 convidados.

O ritual incluiu a unção com um azeite consagrado e a entrega ao soberano de várias peças das joias da coroa que simbolizam a transmissão de poderes.

Dos vários elementos, apenas o juramento é considerado obrigatório, embora Carlos tenha assumido funções imediatamente após a morte da mãe, Isabel II, em setembro de 2022, com plenos poderes para promulgar leis.