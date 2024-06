Os britânicos - e não só - continuam a guardar Isabel II no coração. A rainha morreu a 8 de setembro de 2022 e hoje, dia 2 de junho, celebram-se os 71 anos da sua coroação, um momento especial que merece continuar a ser recordado.

Foi numa visita ao Quénia, no início de uma viagem de compromissos reais pelos estados da Commonwealth, a 6 de fevereiro de 1952, que Isabel II ficou a saber da morte do pai, o rei Jorge VI. Foi proclamada rainha num conselho privado que aconteceu dois dias depois, mas precisou de esperar mais de um ano para ser coroada.

A 2 de junho de 1953, na Abadia de Westminster, o Reino Unido dava início a uma nova fase da sua história. Numa cerimónia transmitida para todo o mundo, através das televisões que ainda não tinham qualquer cor, foi possível ver a ainda jovem Isabel II (que tinha 27 anos), ao lado do marido, o príncipe Filipe (na altura com 32), neste momento importante que abriu caminho ao segundo reinado mais longo da história, somente superado pelo de Luís XIV, que durou 72 anos.

A coroação foi iniciada com um desfile que levou Isabel II do Palácio de Buckingham até à Abadia de Westminster, onde milhares de populares aguardavam pela nova rainha.

O evento durou mais de três horas e contou com 8251 convidados. Custou, ao todo, 912 mil libras (20,5 milhões de euros), uma pechincha quando comparada com a coroação do filho, Carlos III, que custou 100 milhões de libras (cerca de 113 milhões de euros).

Na galeria poderá ver algumas das imagens da coroação que aconteceu há precisamente 71 anos.

