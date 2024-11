Kate Middleton prepara-se para um dos eventos mais importantes do ano: o concerto de Natal na Abadia de Westminster.

Esta quarta-feira, dia 12, a princesa de Gales publicou no Instagram um vídeo que mostra os bastidores do evento, nomeadamente os convites a serem enviados.

"Algo de bom está por vir… Os convites acabaram de sair para o Together At Christmas Carol Service, que este ano regressa à Abadia de Westminster, no dia 6 de dezembro, sexta-feira. Mal podemos esperar que se juntem a nós!", lê-se na partilha.

A mulher do príncipe William receberá cerca de 1600 convidados, sobretudo voluntários de projetos de solidariedade com os quais está ligada.

Kate, recorde-se, tem regressado aos poucos à sua agenda habitual, algo que acontece desde setembro, mês em que terminou os tratamentos de quimioterapia.

