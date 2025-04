Um mês depois de o fim do casamento ter sido anunciado publicamente, Francisco Spínola, ex-marido de Catarina Jardim, surgiu publicamente com a suposta nova namorada.

O casal parece ter assumido a relação através das redes socais, onde o novo amor do ex-marido de Pimpinha partilhou diversas fotografias nas quais surge ao lado do empresário. O alegado casal encontra-se de férias em Bali.

As primeiras imagens publicas de ambos tornaram-se rapidamente o assunto do momento e foram esta quarta-feira um dos temas em destaque na rubrica 'Conversas de Café' do 'Dois às 10', da TVI.

Cinha Jardim, mãe de Pimpinha, estava no leque de comentadores do formato matutino, mas não fez qualquer comentário sobre o tema.

"A filha já disse, estás calada, não abres a boca. E nós respeitamos", explicou Cristina Ferreira a propósito do silêncio de Cinha Jardim.

Já Cláudio Ramos fez questão de manifestar a sua opinião e não poupou críticas à atitude do casal: "Acho que as pessoas podem começar e terminar relações quando entende um e outro [...] o que eu não gosto é que um namorado/a recente partilhe imagens de felicidade, porque há uma ex-companheira e há filhos. Acho feio, acho egoísta".

"Há que pensar principalmente nos filhos", reforçaram ainda Luísa Castel-Branco, Cristina Ferreira e Gonçalo Quinaz, todos concordaram com a opinião de Cláudio Ramos e consideraram desadequada a atitude de assumir a relação publicamente.

Leia Também: 'Ex' de Pimpinha Jardim de férias com nova namorada