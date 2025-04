Reconhecido como um verdadeiro clássico nas farmácias francesas, com um frasco vendido a cada seis segundos em todo o mundo, o Huile Prodigieuse da Nuxe volta a reinventar-se, agora num novo formato roll-on. A icónica fórmula de óleo seco, conhecida pela sua textura leve, aroma inconfundível e poder hidratante, chega em 2025 com uma versão que promete uma aplicação ainda mais sensorial e prática.

Com um design elegante em vidro e metal dourado, o novo frasco roll-on foi pensado para quem procura uma aplicação rápida, precisa e portátil, mantendo toda a sofisticação que caracteriza o produto original. A esfera metálica desliza suavemente sobre a pele, girando 360 graus, permitindo uma aplicação direcionada em áreas específicas do corpo, rosto ou até cabelo, com ou sem a ajuda das mãos.

Disponível em duas versões — Huile Prodigieuse Roll-On 60 ml (PVPR 27,50 €) e Huile Prodigieuse Or Roll-On 60 ml (PVPR 33,00 €) —, o óleo continua a destacar-se pelos seus efeitos visíveis e duradouros: hidratação intensa, toque acetinado e luminosidade imediata. A fórmula vegan combina sete óleos vegetais preciosos, como macadâmia, argão e tsubaki, para nutrir, suavizar e dar brilho, sem pesar.

A versão “Or”, com partículas douradas de origem natural, é ideal para iluminar subtilmente zonas como o decote, os ombros ou o cabelo, conferindo um brilho iridescente sem esforço.

A assinatura olfativa mantém-se fiel ao original: sensual, quente e envolvente. Seja no inverno ou no verão, o Huile Prodigieuse Roll-On é versátil e fácil de usar , perfeito para realçar o brilho natural dos ombros, iluminar discretamente o rosto ou dar um toque radiante ao cabelo.

Com esta nova versão, a Nuxe continua a mostrar porque é que o seu óleo seco é muitas vezes imitado, mas nunca igualado. Agora, basta rodar e brilhar.