Gigi Hadid: uma maquilhagem simples e elegante em apenas três passos

Gigi Hadid, que desde 2015 é embaixadora da Maybelline New York, encarnou a pin-up que há dentro de si com um look de inspiração retro e elegante para combinar com o vestido de lantejoulas dourado assinado pela marca Miu Miu.

E porque um look de red carpet não precisa de ser muto elaborado nem compostos por muitos passos, a sua equipa de maquilhadores recorreu a três itens básicos que qualquer mulher tem - ou deve ter - na sua nécessaire.

Para criar uma pele uniforme e luminosa foi utilizada a Super Stay Lumi Matte (PVPR: 13,99€). Esta base líquida mate luminosa destaca-se por conseguir oferecer uma cobertura de longa duração sem pesar. De forma a adicionar volume, intensificar e delinear o olhar da modelo, mas sem exageros, foi utilizada a máscara Colossal Bubble (PVPR: 10,99€)

O toque de cor surge nos lábios onde foi aplicado o batom mate Super Stay Teddy Tint (PVPR: 13,99€). Para que as atenções se centrassem no seu look, foi usado um tom acastanhado que foi finalizado com um ligeiro contorno com uma cor mais escura e toque de luz para adicionar volume.

Miley Cyrus: o segredo para um olhar intenso e pele luminosa

Para fazer brilhar o conjunto de cabedal Alaïa usado por Miley Cyrus, o makeup artist James Kaliardos apostou num look simples onde recorreu aqueles que são os cinco produtos preferidos da cantora norte-americana.

O maquilhador começou por criar uma tez sem perfeições com um aspeto fresco e toque luminoso. Para isso recorreu a dois produtos icónicos: a base Super Stay Lumi Matte (PVPR: 13,99 €) e o corretor best-seller Instant Age Rewind (PVPR: 10,99 €).

Com o objetivo de fazer dos olhos o ponto central deste look, o maquilhador encontrou na máscara Sky High Mascara (PVPR: 12,99€) o seu grande aliado. Com recurso a uma técnica horizontal conseguiu criar um efeito delineado sem recorrer a um eyeliner. Graças a um conjunto de sombras douradas e brilhantes adicionou um ligeiro efeito de luz às pálpebras e terminou com o Superfluff Brow Mousse (PVPR: 10,99€). Esta mousse definiu as sobrancelhas com precisão e acrescentou um toque de dramatismo.

Para a boca escolheu um trio de produtos: o Lifter Liner (PVPR: 9,99€) ajudou a definir e preencher os lábios enquanto o Super Stay Vinyl Ink (PVPR: 11,49€) adicionou uma cor nude e toque de brilho de longa duração. Já o Lifter Gloss (PVPR: 9,99€) conferiu um efeito preenchido e com volume.