Hidratação e conforto

1. FRESH lip balm & FRESH lip balm nude SPF 15 – RINGANA

PVP: 12,10€ a 12,90€

Beijar com estilo: 7 sugestões para cuidar (e exibir) os lábios no Dia do Beijo créditos: Divulgação

Com ácido hialurónico, extrato de gengibre e óleo de agrião-dos-prados, estes bálsamos vegan e sustentáveis da marca austríaca RINGANA oferecem hidratação intensa e uma textura sedosa. A versão nude SPF 15 protege dos raios UV e deixa um brilho subtil com tom natural.

2. Labello Shine Collection

PVP variável

A gama Labello continua a ser sinónimo de hidratação com cor. Entre as várias versões destacam-se:

Blackberry Shine , com aroma a amora e brilho bordeaux

, com aroma a amora e brilho bordeaux Cherry Shine , com cor vermelha e aroma a cereja

, com cor vermelha e aroma a cereja Strawberry Shine , clássico com toque morango

, clássico com toque morango Baunilha, neutro e sem cor, ideal para todos os dias

Todos os produtos são enriquecidos com manteiga de karité e óleos naturais, oferecendo 24h de cuidado.

Proteção solar

3. Stick Labial Aloe Vera SPF 30 – Piz Buin

PVP: 8,93€ (promo: 4,46€) – Wells

Ideal para os dias de sol, este stick protege contra a radiação UVA/UVB ao mesmo tempo que hidrata com extrato de aloe vera. Um essencial prático e eficaz, sobretudo para quem passa muitas horas ao ar livre.

Cor e volume

4. Rose Perfecto Shine Serum Lipstick – GIVENCHY

PVP: 45,03€

A nova estrela da linha Rose Perfecto combina cuidados de sérum com cor e brilho espelhado. Com ácido hialurónico e textura marmorizada, está disponível em 12 tons vibrantes. Ideal para quem procura um look saudável com um toque elegante — e hidratado.

5. YSL LOVESHINE Plumping Lip Oil Gloss

PVP: 28,40€

É uma das mais recentes novidades no mundo da beleza e dos produtos para lábios. Trata-se de um gloss com brilho extremo, efeito volumizador e fragrância tropical. A fórmula inclui óleo de gengibre e pimenta, hidratando e maximizando o volume durante oito horas. A cor Thunder Stealer, um lilás translúcido com partículas holográficas, é o destaque da linha. Já Dua Lipa é a estrela da campanmha.

Delinear com precisão

6. Lifter Liner – Maybelline New York

PVP: 9,99€

Com ácido hialurónico e uma textura cremosa de longa duração, este lápis labial permite contornar e preencher com precisão. Está disponível em 8 tons e combina na perfeição com o Lifter Gloss para um efeito volumoso.

Cor vibrante, toque de verão

7. Perfect Color Lipstick “Algarve Sun” – ARTDECO

PVP: 14,95€ – Em exclusivo na Perfumes & Companhia

Um batom com nome a chamar o verão. A cor quente e luminosa inspira-se no pôr do sol algarvio e promete marcar presença com conforto, pigmentação e suavidade. Para quem não abdica do batom clássico.