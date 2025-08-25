É oficial! Luíza Abreu e João Moura Caetano vão casar. A novidade foi partilhada pela ex-concorrente do 'Big Brother Verão' na sua página de Instagram esta segunda-feira, 25 de agosto.

A cantora publicou um vídeo onde é possível ver os vários momentos do casal, num picadeiro e a andar de mota, e mostra o anel de noivado.

"Sim. Com amor. S.U. (Sempre Unidos)", escreveu Luíza na legenda desta publicação.

"Parabéns"; "Que sejam muito felizes"; "Merecem, tudo de bom" e ainda "Felicidades" são alguns dos comentários deixados na publicação.

Luíza Abreu e João Moura Caetano: Uma relação (polémica) oficializada no 'Big Brother Verão'

Foi no passado dia 27 de julho que Luíza Abreu saiu da casa do 'Big Brother Verão'. À sua espera tinha o namorado João Moura Caetano, surpreendendo o público e a própria cantora.

"Tenho um grande orgulho na mulher que a Luíza é, na participação que teve neste reality show e porque quando se ama é nestes momentos que se tem que dar a cara", disse Moura Caetano em direto.

"Por esta não esperava eu", reagiu Luíza. Desta forma, a relação dos dois ficou oficializada.