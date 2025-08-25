É oficial! Luíza Abreu e João Moura Caetano vão casar. A novidade foi partilhada pela ex-concorrente do 'Big Brother Verão' na sua página de Instagram esta segunda-feira, 25 de agosto.
A cantora publicou um vídeo onde é possível ver os vários momentos do casal, num picadeiro e a andar de mota, e mostra o anel de noivado.
"Sim. Com amor. S.U. (Sempre Unidos)", escreveu Luíza na legenda desta publicação.
"Parabéns"; "Que sejam muito felizes"; "Merecem, tudo de bom" e ainda "Felicidades" são alguns dos comentários deixados na publicação.
Luíza Abreu e João Moura Caetano: Uma relação (polémica) oficializada no 'Big Brother Verão'
Foi no passado dia 27 de julho que Luíza Abreu saiu da casa do 'Big Brother Verão'. À sua espera tinha o namorado João Moura Caetano, surpreendendo o público e a própria cantora.
"Tenho um grande orgulho na mulher que a Luíza é, na participação que teve neste reality show e porque quando se ama é nestes momentos que se tem que dar a cara", disse Moura Caetano em direto.
"Por esta não esperava eu", reagiu Luíza. Desta forma, a relação dos dois ficou oficializada.
Dias depois o toureiro foi até ao programa 'Dois às 10' onde conversou com Cláudio Ramos sobre a sua atitude de demonstrar publicamente o amor que sente por Luíza.
"Acho que quando se tem uma atitude destas nem sequer se pensa. É nestas alturas que tem de se dar a cara, sou reservado, discreto, mas acho que há alturas que temos de dar o peito às balas", revelou o toureiro.
"Numa noite de tantas emoções para a Luíza... Acho que quem está ao nosso lado e gosta de verdade tem de ser o suporte dessas emoções e foi aquilo que fui fazer."
Mas Luíza não se livrou das críticas por namorar o ex-companheiro da sua irmã mais velha, Luciana Abreu. Em conversa com Cláudio Ramos, no programa 'Dois às 10', a artista fez questão de se defender.
"Quando foi namorado da minha irmã, eu não convivi com eles. Portanto, nunca o vi como meu cunhado porque não convivo com a minha irmã. Para mim o João é o João", referiu.
Recorde-se que Luciana e João Moura Caetano namoraram durantes uns meses, em 2023, e a cara da SIC foi, inclusivamente, pedida em casamento pelo toureiro.
O amor chegou ao fim e Moura Caetano iniciou um namoro com Bárbara Norton de Matos que durou entre o início de 2024 e junho desse mesmo ano.
E foi no verão do ano passado que começaram os rumores entre o toureiro e Luíza.
Comentários