Em silêncio até ao momento, eis que Katia Aveiro já reagiu publicamente ao noivado do irmão Cristiano Ronaldo com Georgina Rodríguez.
A cantora tinha colocado apenas um 'gosto' na publicação da cunhada onde esta anunciava a notícia, dando azo a especulações sobre qual seria o motivo para o silêncio da parte da família
Mas na sua página de Instagram, a artista finalmente falou sobre a boda. Em resposta a uma seguidora, que lhe enviou uma mensagem a dizer: "Katia, por favor diz ao Cris que não se case", a artista respondeu:
"Ai mulher deixa o rapaz fazer o que o faz feliz. Credo povo... Vocês tem que pensar na vida de vocês e não na dos outros. Essa doença é grave, cuidado.
E quero uma festa. Já estou com saudades", referiu Katia Aveiro.
© Instagram - Katia Aveiro
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez: "A boda do século"
Dia 11 de agosto Georgina partilhou com os mais de 70 milhões de seguidores que tinha sido pedida em casamento por Cristiano Ronaldo. A foto do anel de noivado não deixava margem para dúvidas e a legenda a acompanhar a publicação esclarecia qualquer questão.
"Sim, aceito. Nesta e em todas as minhas vidas", escreveu a modelo.
E o silêncio dos Aveiro?
A publicação, como seria de esperar, correu o mundo e atingiu mais de 330 mil comentários de parabéns pela notícia. Mas da família Aveiro apenas Alicia, sobrinha de CR7, comentou: "A boda do século".
Katia colocou um 'gosto' mas nem Elma nem Dolores se pronunciaram publicamente.
Quando será o casamento?
Segundo o que o jornalista Alberto Guzmán disse ao programa 'D Corazón', da TVE, a boda será no próximo ano e em Portugal.
"Disseram-me que é muito provável que o casamento seja depois de 19 de julho de 2026, que é quando termina o Mundial onde o Cristiano Ronaldo se vai despedir do futebol em grande estilo", revelou o jornalista.
Para além do anel, avaliado em cerca de seis milhões de euros, CR7 terá dado a Georgina "um Porsche, dois relógios avaliados em mais de 50 mil euros e roupas de dois designers famosos avaliadas em mais de 30 mil euros", confessou ainda Alberto Guzmán.
