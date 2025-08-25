Em silêncio até ao momento, eis que Katia Aveiro já reagiu publicamente ao noivado do irmão Cristiano Ronaldo com Georgina Rodríguez.

A cantora tinha colocado apenas um 'gosto' na publicação da cunhada onde esta anunciava a notícia, dando azo a especulações sobre qual seria o motivo para o silêncio da parte da família

Mas na sua página de Instagram, a artista finalmente falou sobre a boda. Em resposta a uma seguidora, que lhe enviou uma mensagem a dizer: "Katia, por favor diz ao Cris que não se case", a artista respondeu:

"Ai mulher deixa o rapaz fazer o que o faz feliz. Credo povo... Vocês tem que pensar na vida de vocês e não na dos outros. Essa doença é grave, cuidado.

E quero uma festa. Já estou com saudades", referiu Katia Aveiro.



© Instagram - Katia Aveiro

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez: "A boda do século"

Dia 11 de agosto Georgina partilhou com os mais de 70 milhões de seguidores que tinha sido pedida em casamento por Cristiano Ronaldo. A foto do anel de noivado não deixava margem para dúvidas e a legenda a acompanhar a publicação esclarecia qualquer questão.

"Sim, aceito. Nesta e em todas as minhas vidas", escreveu a modelo.