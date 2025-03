Depois de quase 30 anos, Donatella Versace deixou o cargo de diretora criativa da marca. A notícia foi dada no dia 13 de março e muitas foram as figuras públicas que reagiram.

Gigi Hadid foi uma delas. A modelo prestou uma sentida homenagem a Donatella, na sua página de Instagram.

"Trabalhar com a Versace na era da Donatella será para sempre um dos maiores destaques da minha carreira. É uma honra poder dizer que conheço e amo esta super mulher", pode ler-se na legenda que acompanha um carrossel de fotografias das duas e das várias capas que fez para a Versace.

"Há calor, força, gentileza, humor, generosidade, encorajamento, lealdade e magia na Donatella Versace, que me sinto uma sortuda por ter estado com esta chefe e este ícone. Dizer que o seu apoio, há 10 anos, mudou o percurso da minha carreira seria um eufemismo. Foi a primeira pessoa a colocar-me numa grande passarela de 'high fashion'. E depois colou-me na campanha daquela temporada", prosseguiu.

"Lembro-me de como ela acreditou em mim. Tornei-me numa mulher ao trabalhar para esta mulher. Alguns dos momentos em que mais me senti empoderada, confiante e bonita foram por causa dela. Nunca me vou esquecer disso [...] Sabes que te amo. Obrigada por tudo e pelo que deste ao mundo. Irei sempre apreciar o tempo em que vesti as tuas criações", concluiu.

De acordo com a People, Donatella será agora embaixadora global da Versace, enquanto Dario Vitale - que anteriormente foi diretor de design e imagem da Miu Miu - assumirá o papel de diretor criativo, no dia 1 de abril.

Leia Também: Jennifer Lopez reage após Donatella deixar direção artística da Versace