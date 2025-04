Cláudio Ramos revelou esta quarta-feira, 30 de abril, na emissão em direto do programa 'Dois às 10', da TVI, os pormenores e pedidos insólitos que quer ver realizados nas suas cerimónias fúnebres.

"Gostava que me enterrassem de lado e com um baldinho de gelo", disse, explicando que pretende estar de lado por ser a posição em que dorme de forma mais confortável.

Quanto ao balde de gelo, diz tratar-se de um pedido para o caso de ter uma das suas fortes dores de cabeça. "Não vá eu ter dor de cabeça durante a noite", brincou.

Questionado se pretendia ser cremado ou enterrado, o comunicador afirmou que quer ser colocado num jazigo. "Enterrado não quero, queria um jazigo com esta parte [da zona do rosto] em vidro para me verem", atirou.

