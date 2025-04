Foi em tom de desabafo que Cláudio Ramos lamentou a reação de muitas pessoas ao apagão que na passada segunda-feira, dia 28 de abril, deixou vários países europeus às escuras.

Numa partilha no Instagram, o apresentador da TVI escreveu:

"Não devo ser só eu a achar a coisa mais idiota do mundo assistir a esta gente que se lembra de ir ao supermercado devolver produtos que comprou num ataque de egoísmo histérico, pois não?"



E também não devo ser a única pessoa a achar absolutamente ridículo os depoimentos emocionados de gente que renasceu e viu a luz divina porque descobriu por conta de um dia sem eletricidade, que está dependente do telemóvel e desataram a escrever depoimentos emocionados, porque isto foi uma coisa maravilhosa e tiveram finalmente um dia feliz e com tempo.

Oh senhores, quando há luz alguém lhes aponta uma arma à cabeça para passarem o dia inteiro no Instagram? Alguém os proíbe de passear na rua sozinhos ou com os animais? Alguém lhes disse que as crianças só podem brincar na rua, as pessoas irem ao jardim ou falar com a vizinhança quando não há net? Alguém lhes disse quem têm de estar o dia todo a ver televisão?

Há gente muito parva, valha-nos Deus!"



