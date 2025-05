Cláudio Ramos recebeu esta quinta-feira, no programa 'Dois às 10', o pequeno Martim, de 12 anos, que foi diagnosticado com leucemia.

O apresentador cumpriu o sonho do jovem, que é fã do Sporting desde sempre, oferecendo-lhe uma camisola do clube assinada por todo o plantel.

"Assim que souberam da tua história assinaram todos a camisola para ti", referiu Cláudio. Martim mostrou-se feliz com o presente e vai usá-la no próximo jogo do clube este domingo.

