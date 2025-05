Como já tinha sido relatado anteriormente pelo Fama ao Minuto, Kate Middleton reutilizou um vestido Alessandra Rich na quinta-feira, dia 8 de maio, numa cerimónia na Abadia de Westminster que assinalou os 80 anos do fim da 2.ª guerra mundial. Mas esta não foi a única razão de destaque deste referido look.

O vestido midi branco com bolinhas pretas faz lembrar um look da falecida sogra de Kate, a princesa Diana. E a imprensa internacional fala mesmo numa possível homenagem que a princesa de Gales quis fazer à ex-mulher do rei Carlos III.

A princesa Diana usou um vestido semelhante em 1988, durante as corridas de cavalos em Royal Ascot, visual que na altura completou com um chapéu de aba larga e saltos altos a combinar.

De referir que, tal como também já tinha sido mencionado anteriormente pelo Fama ao Minuto, Kate Middleton usou ainda uns brincos que pertenciam à princesa Diana.

