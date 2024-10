Como membro da família real britânica, o futuro do príncipe George, filho de William e Kate Middleton, já está traçado. Porém, o o herdeiro ao trono revelou recentemente o que gostaria de ser quando crescesse... e não tem nada que ver com o trono.

Esta sexta-feira, 11 de outubro, William e Kate desfrutaram de um almoço no Wiveton Hall Café, em Holt, na costa de Norfolk, juntamente com os filhos e alguns amigos.

O proprietário, Desmond MacCarthy, revelou a Richard Eden, jornalista do 'The Daily Mail', o que George disse quando lhe mostraram o forno a lenha do restaurante.

"É isso que eu quero fazer quando crescer!", exclamou o membro da realeza de 11 anos.

A verdade é que são uma família de amantes de pizza. Ninguém se esquece da imagem de príncipe George, em julho de 2023, a comer uma grande fatia de pizza, enquanto assistia aos 'Ashes' no Lord's Cricket Ground.









© Getty Images

A acrescentar, em 2018, Kate revelou como os seus filhos mais velhos, George e Charlotte, adoram fazer massa de pizza.

Será este o futuro do príncipe?

