Apesar de a família real viver momentos menos bons com as lutas do rei Carlos III e de Kate Middleton contra o cancro, não deixam de ter razões para celebrar. O segundo na linha de sucessão ao trono britânico, o príncipe George, completa 11 anos esta segunda-feira, dia 22 de julho.

O menino é o filho mais velho de Kate Middleton e do príncipe William, e é também o neto mais velho do rei Carlos III e da falecida princesa Diana.

Como recorda o Daily Mail, George nasceu às 16h24 do dia 22 de julho de 2013 no Hospital de St. Mary, em Paddington, em Londres, Inglaterra, a mesma unidade de saúde onde o pai nasceu. No dia seguinte, o menino fez a sua estreia em público ao colo da mãe quando os príncipes de Gales apresentaram ao mundo o primeiro filho.

Kate Middleton e William foram novamente pais quase dois anos depois, em mais de 2015, da princesa Charlotte. Em abril de 2018, os príncipes de Gales deram as boas-vindas ao terceiro filho, Louis. Tanto Charlotte como Louis nasceram no mesmo hospital que o irmão.

Neste dia especial, reunimos algumas fotografias do príncipe George e destacamos o quanto o menino está crescido.

