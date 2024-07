O dia de ontem, 14 de julho, foi de grandes emoções para os amantes de desporto. Enquanto que no Reino Unido Kate Middleton assistia à final masculina do torneio de Wimbledon - tendo, inclusive, sido ovacionada na sua chegada ao recinto - o marido estava em Berlim, Alemanha, para assistir à final do Euro'2024.

O príncipe de Gales fez-se acompanhar pelo filho mais velho, o príncipe George. Na mesma bancada, encontrava-se o rei de Espanha, Felipe VI, com a filha mais nova, a infanta Sofía, conhecida por ser amante do desporto.

No final foi Felipe VI e Sofía que festejaram, uma vez que os espanhóis levaram a melhor sobre a seleção inglesa (2-1).

Veja as fotografias de ambos a assistirem à partida na galeria.

Leia Também: Kate Middleton entregou o troféu a Alcaraz em Wimbledon. Veja o momento