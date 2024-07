A princesa de Gales participou este domingo na final masculina do torneio de Wimbledon e entregou o troféu ao vencedor Carlos Alcaraz, mantendo a tradição que cumpre desde 2016.

Carlos Alcaraz venceu, este domingo, o torneio de Wimbledon, ao derrotar Novak Djokovic na grande final do Grande Slam britânico pelos parciais de 6-2, 6-2 e 7-6. O tenista espanhol revalidou, assim, o título obtido na edição de 2023.

Veja na galeria o momento da entrega da taça.

A primeira aparição pública de Kate Middleton desde que foi revelado que recebia tratamentos para o cancro foi há cerca de um mês, no Trooping the Colour, a tradicional parada militar que marca o aniversário do Rei.