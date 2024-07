Kate Middleton esteve em destaque este domingo, 14 de julho. A princesa de Gales assistiu à final masculina do torneiro de Wimbledon, não passando despercebida com a sua beleza e elegância.

Para a ocasião, a mulher do príncipe William estreou um vestido da marca Safiyaa, roxo, que custa 1283 euros.

A princesa conjugou o modelo com uma carteira LK Bennett, nude, que já fazia parte do seu armário e sapatos estilo stiletto de Camilla Elphick no valor de 210 euros.

Os brincos, realce-se, da Halcyon Days Ltd., também foram uma estreia e custam 596 euros.

