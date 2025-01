O príncipe Harry chegou a acordo no processo judicial contra o grupo editorial do The Sun - o News Group Newspapers (NGN) - depois de o ter acusado de práticas ilegais para obtenção de informações pessoais.

O acordo, indica a imprensa internacional, marca o fim da batalha em tribunal que durou cinco anos.

Esta quarta-feira, dia 22, o advogado do duque de Sussex, David Sherborne, revelou que ambas as partes "chegaram a acordo", com a NGN não só a apresentar um pedido de desculpas ao filho mais novo de Carlos III, como a pagar uma indemnização por "danos substanciais".

Após o acordo, a NGN fez um "pedido completo e inequívoco de desculpas pela intrusão séria do The Sun na vida privada" de Harry, sublinha-se.

O processo chega assim ao fim depois do julgamento ter sido adiado duas vezes.

Há cinco anos, Harry acusou a NGN de obter informações via meios ilegais. Entre 1996 e 2011, este acredita que os jornalistas acederam à sua vida pessoal, pirateando mesmo o seu telemóvel.

À semelhança de Harry, também Tom Watson, antigo deputado trabalhista, chegou a um acordo com o grupo editorial. Este foi igualmente o caso de Paul Gascoigne, ex-jogador de futebol, da comediante Catherine Tate, do radialista Chris Moyles, da antiga Spice Girl Melanie Chisholm (Mel C), do antigo membro dos Boyzone, Shany Lynch e do ator Mathew Horne.

