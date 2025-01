Charles Spencer reagiu ao fim do processo judicial do filho da princesa Diana contra o grupo editorial do The Sun - o News Group Newspapers (NGN).

Depois de se ter tornado público que Harry chegou a um acordo com o grupo editorial do The Sun - o News Group Newspapers (NGN), isto depois de cinco anos de 'luta' judicial, o tio Charles Spencer fez questão de reagir publicamente. "É preciso muita coragem para enfrentar grandes empresas de media como essa, e uma persistência incrível para vencê-las", comentou o irmão da princesa Diana, de 60 anos, numa publicação que fez no Instagram. "É admirável que o Harry também tenha garantido um pedido de desculpas à sua mãe - ela ficaria muito tocada com isto, tenho a certeza, e também orgulhosa", pode ainda ler-se na mesma publicação. De recordar que além de ter de pedir desculpas a Harry, o grupo de media vai ainda pagar-lhe uma indemnização. Em causa está a acusação de Harry contra o grupo por práticas ilegais para obtenção de informações pessoais.