Inicia-se esta semana o julgamento contra o grupo editorial de Rupert Murdoch, o News Group Newspapers (NGN).

O príncipe Harry processou o grupo - que conglomera vários tabloides - por divulgar informação obtida através de meios ilegais/duvidosos.

Segundo a revista Hello!, o filho mais novo do rei Carlos III apenas estará presente nas considerações finais do julgamento, pelo que não viajará para Inglaterra ao contrário do que estava previsto.

O julgamento surge a propósito das alegações de Harry que garante que o The Sun pirateou o seu telemóvel para conseguir informações exclusivas.

