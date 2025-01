Enquanto Meghan Markle continua focada nas suas novas aventuras profissionais, como é o caso da série da Netflix - 'With Love, Meghan' (cuja estreia foi adiada por causa dos incêndios de Los Angeles), Harry tem-se dedicado às causas sociais que o movem.

Conforme evidencia a imprensa internacional, Harry terá de viajar até ao Reino Unido para marcar presença numa audiência em tribunal por causa do processo contra o grupo editorial News Group Newspapers, marcado para este mês.

Para além disso, o filho mais novo do rei Carlos III pediu recurso da decisão tomada anteriormente em tribunal relativamente à sua segurança e à da família.

Em causa está o facto de ter perdido direito à proteção policial no Reino Unido, apenas reservada aos membros séniores da 'Firma', quando decidiu seguir um caminho independente.

"Visitas com segurança permitiriam que os filhos conhecessem a sua terra natal e que ele acompanhasse de perto as associações que apoia", notou um amigo do príncipe à revista Hello!.

Tendo isto em conta, o duque de Sussex vê-se impossibilitado de trazer os filhos - Archie e Lilibet - ao Reino Unido, tanto agora, como no futuro.

