O príncipe Harry esteve entre as centenas de voluntários que apoiaram (e continuam a apoiar) as vítimas dos incêndios em Los Angeles.

Juntamente com a mulher, Meghan Markle, o filho mais novo do rei Carlos III esteve no Pasadena Convention Centre - na passadeira sexta-feira, dia 11 - a distribuir comida.

Victor Gordo, político de Pasadena, testemunhou um gesto tocante do duque de Sussex.

Enquanto distribuía sandes, fruta e água pelas pessoas, um idoso fez um pedido em concreto: "Eu gostava era mesmo de um donut", afirmou, conforme relatou Gordo ao Pasadena Star News. "Não há donuts aqui, mas hei de trazer-lhe um", respondeu Harry.

Mantendo a sua palavra, o príncipe regressou minutos depois com um donut na mão. O homem em questão, sem perceber de quem se tratava, notou: "Acho que preciso dos meus hidratos e açúcar", brincou.

Note-se que durante esta visita, Harry e Meghan distribuíram refeições e conversaram com sobreviventes que perderam tudo.