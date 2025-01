Meghan Markle e o príncipe Harry 'arregaçaram as mangas' e estão a ajudar as vítimas dos incêndios da Califórnia. Depois de terem aberto as portas da própria casa para amigos que precisassem, o casal foi mesmo visto a distribuiu comida e bens essenciais às vítimas da tragédia, na passada sexta-feira, 10 de dezembro.

Os duques foram até à região de Pasadena onde, juntamente com a World Central Kitchen serviram refeições e ouviram as histórias das vítimas.

De acordo com a revista People, o casal esteve bastante discreto neste trabalho e fez também questão de agradecer o trabalho dos bombeiros.

Através da Archewell Foundation, Meghan e Harry têm ainda feito doações.

