Os incêndios em Los Angeles continuam a destruir e a devastar a cidade. Milhares de pessoas já perderam as suas casas, inclusive várias figuras públicas.

Meghan Markle e o príncipe Harry, que também moram na cidade, já puseram 'mãos à obra' para ajudar quem mais precisa.

De acordo com a revista Hello!, os duques têm feito doações através da fundação Archewell e abriram até as portas da sua casa em Montecito para amigos que tiveram que evacuar as suas respetivas habitações.

O casal também doou roupas, artigos para crianças e já se disponibilizaram para ajudar uma associação que fornece refeições. A publicação avança ainda que Harry e Meghan estão a tentar arranjar mais formas de apoiar a comunidade que mais está a sofrer com os incêndios no âmbito da recuperação da saúde mental.

No site da fundação Archewell, os duques deixaram uma mensagem e links de apoio a quem quer ajudar.

