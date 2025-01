Thomas Markle voltou às luzes da ribalta com mais declarações sobre a vida da filha, Meghan Markle.

O homem, de 80 anos, deu uma entrevista ao Daily Mail onde revela que lamenta o fim do casamento da duquesa de Sussex com o primeiro marido, Trevor Engelson. "Eu gostava mesmo do Trevor. Acho que ele também nunca entendeu o motivo dela ter terminado com ele", afirmou.

Thomas fez ainda questão de tocar noutro assunto bastante sensível para si. Segundo as suas afirmações, ainda não lhe foi possível conhecer os netos, Archie, de cinco anos e Lilibet, de três. Markle revela também que está disposto a reconciliar-se com a filha, deixando "as portas abertas" para que isso aconteça. "Vou sempre amá-la", revelou.

A relação de Meghan com o pai começou a ficar mais complicada quando este começou a falar com a imprensa sobre assuntos privados da filha. Depois do 'Megxit', Thomas chegou mesmo a dar entrevistas a criticar publicamente a Duquesa de Sussex.

