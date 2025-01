Meghan Markle poderá ter outro projeto empolgante no horizonte, já que os fãs especulam que novos episódios do seu podcast 'Archetypes' poderão ser lançados em breve, apenas seis meses após a sua descontinuação.

A duquesa de Sussex já começou 2025 com grandes novidades. Primeiro, ao criar uma nova conta no Instagram, e depois, por anunciar o lançamento da série da Netflix, 'With Love, Meghan'.

Porém, mais um projeto poderá estar a caminho, segundo uma publicação da Lemonada Media - o podcast da duquesa, 'Archetypes', poderá estar de regresso.

A empresa de áudio, que removeu 'Archetypes' depois de Meghan quebrar a parceria com o Spotify, partilhou uma atualização no Instagram sugerindo que vários dos seus programas estão prontos para voltar, incluindo o de Markle.

"Estamos de volta!", pode ler-se na legenda. "Que podcast queres ouvir mais esta semana?"

Na imagem surgem as capas dos vários programas, nomeadamente a de 'Archetypes' com a foto de Meghan. Os fãs não perderam tempo a inundar a secção de comentários, expressando a sua esperança de que o podcast de Meghan - lançado originalmente em 2022 - retornasse.

De recordar que, quando 'Archetypes' estreou, propôs explorar os estereótipos e os rótulos que 'perseguem' as mulheres, tendo, inclusive, uma lista de convidadas impressionante, tal como Serena Williams, Mariah Carey e Jameela Jamil.

