Meghan Markle regressou ao Instagram no dia 1 de janeiro, cinco anos após ter sido 'obrigada' a desativar a sua conta na rede social.

A duquesa de Sussex fez três publicações até agora e a última foi bastante comovente.

Meghan recordou o seu falecido patudo, Guy, com um vídeo e um extenso texto em homenagem ao amigo de quatro patas.

"Em memória de Guy", começou por escrever.

"Em 2015, adotei um beagle de um centro de resgate de cães no Canadá. Ele tinha estado num abrigo, em Kentucky, e tinham-lhe dado apenas alguns dias de vida. Apaixonei-me. Eles referiram-se a ele como "o pequenote", por ser tão pequeno e frágil. Então, eu chamei-o de Guy", contou.

"Se me seguias no Instagram antigamente, viste muitas imagens dele. Esteve comigo em 'Suits', quando fiquei noiva (e depois quando casei), quando me tornei mãe... Ele era tudo: o sossego, o caos, a calmaria, o conforto".

De seguida, explicou o 'pesadelo' por que passou.

"O Guy sofreu um acidente terrível pouco antes de eu me mudar para o Reino Unido, que o fez passar por várias cirurgias durante vários meses e não conseguir sair da clínica. Os médicos disseram que ele nunca mais voltaria a andar, mas o Dr. Noel Fitzpatrick disse que conseguia. O Harry e eu conduzimos várias noites para ver o Guy enquanto ele recuperava, em Surrey, durante meses a fio".

Meghan informou ainda aos seguidores que o patudo vai aparecer na série que irá estrear na Netflix, 'Com Amor, Meghan'. "Muitos de vocês vão ver o Guy nesta nova série. Espero que entendam o porquê de estar tão devastada com a sua perda".

"Já chorei lágrimas a mais para as conseguir contar - o tipo de lágrimas que nos fazem entrar no banho com a esperança absurda de que a água a correr na cara, de alguma forma, faça com que não as sinta ou finja que elas não estão lá. Mas estão. E está tudo bem também".

Por fim, concluiu: "Obrigado por tantos anos de amor incondicional, meu doce Guy. Encheu a minha vida de maneiras que nunca irá saber".

